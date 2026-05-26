Kerly Ruiz responde sin filtros a quienes la señalan de parecer una "mujer trans"

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La presentadora y modelo venezolana Kerly Ruiz rompió el silencio en redes sociales sobre lo que piensa y siente, de las personas que señalan su físico. En un video la criolla de 40 años, fue muy clara en dejar una reflexión de respeto y madurez para llevar los comentarios.

Mensajes de burlas para Kerly

Desde hace semanas en las redes sociales se ha desatado una ola de comentarios por el cuerpo de Ruiz, muchos destacando que ha desarrollado una gran musculatura y que su cara ha cambiado.

“Cuerpo espantoso”, “Parece una trans” y “Cara de hombre”, son algunos de los comentarios que internautas han dejado en las publicaciones de Kerly en instagram, a lo que ella decidió hacerle frente con un preciso mensaje.

Comenzó destacando que posee un poder mental muy fuerte para que los comentarios de terceros no afecten su paz. Además, notificó que se mantiene firme por su familia, en especial por su hija, Gail Gabriela a quien busca hacerle saber lo importante de seguir adelante pese a los señalamientos.

Opinión sincera de Kerly

“Imagínense que yo no tuviese el poder mental, la fuerza y la madurez para seguir adelante. Cuántos en la vida no la tienen, detrás de un teléfono todos somos valientes. Cada paso que doy en mi vida es por mi familia, ellos siempre están ahí”, escribió.

El clip finaliza con una imagen de ella junto a su hija en la Comunión que vivió hace días en Miami, Estados Unidos, donde también estuvieron presentes sus padres, la señora Nancy y Leopoldo.

En cuestión de minutos el video se llenó de mensajes de aplausos por la madurez de la conductora de “¡Siéntese quien pueda!”, programa que le ha dado la oportunidad de crecer y establecer su carrera internacional.

Ruiz se prepara para enfrentar un reality show de competencia física y mental que lleva por nombre "Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales".