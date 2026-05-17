Kerly Ruiz e Irrael Gómez se dejan ver más unidos que nunca

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Separados desde hace casi una década, Kerly Ruíz e Irrael Gómez se juntaron para compartir un momento en común que los llena de dicha: la primera comunión de su hija.

Hace pocos días, Gail Gabriela Gómez realizó la primera comunión en la ciudad de Miami, un evento al que asistieron no solo sus padres y sus seres queridos, sino también Claudia Baseggio, actual pareja del experto en marketing digital.

Precisamente fue la modelo y abogada quien compartió el primer vistazo de la familia reunida. En las fotografías, la presentadora de Univision y el “gurú” de las redes sociales posan con su retoño, esbozando sonrisas por doquier.

Horas más tarde, Kerly Ruíz compartió en su perfil de Instagram los mejores momentos en un video, donde vemos a la pequeña recibir su hostia y ofreciendo un discurso. “Hoy es un día muy importante para mi hija. En la Gracia de Dios… Su primera comunión”, destacó en el post la conductora de televisión.

En la cajita de comentarios, personalidades de la farándula venezolana le hicieron llegar mensajes de aprecio y felicitaciones. Veruzhka Ramírez, Diego Kapeky, Ivette Domínguez e Inés María Calero dejaron su comentario.

Kerly Ruíz e Irrael Gómez

El 14 de febrero de 2015, Kerly e Irrael contrajeron nupcias en una romántica boda en Miami y, dos años después, se convirtieron en padres de una hermosa niña llamada Gail.

Sin embargo, la unión no duró mucho y, en agosto de 2017, anunciaron su divorcio. Tras la ruptura, la exconductora de Portada's tomó sus maletas y a su familia para emprender un viaje hacia una nueva etapa en sus vidas.