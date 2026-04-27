Kerly Ruiz responde a comentario despectivo de una Miss Venezuela

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Una fuerte polémica se desarrolló en las redes sociales tras un comentario de la Miss Venezuela 2017 Sthefany Gutiérrez, en contra del físico de la animadora Kerly Ruiz. La situación desencadenó múltiples comentarios y la reacción de Kerly, quien fue muy clara en escribir un texto.

Enfrentamiento entre Kerly y la Gutiérrez

La situación se desarrolló en un video posteado en el perfil oficial de “Siéntese quien pueda”, show de Univisión que conduce Kerly. El video fue comentado por Gutiérrez, quien escribió “Fea”.

El comentario como era de esperarse despertó una ola de críticas para la 2da finalista del Miss Universo 2018, por referirse de manera tan mala en contra de su compatriota.

Cuentas de Instagram de entretenimiento no dudaron en abordar la situación, uno de esos post llegó a Ruiz, quien respondió sin filtros a la modelo, quien próximamente estará representando a Venezuela en el Miss Grand Internacional All-Stars, en Tailandia.

Respuesta de Kerly

La exanimadora del programa matutino “La Bomba”, escribió que respeta la opinión de la apodada “Pocahontas”, y que le parece una de las reinas criollas más hermosas del país.

“A mi ella me parece tan hermosa. Cuando la vi en Miami se lo dije. Es de las misses más bellas que tiene mi país, le respeto su opinión y jamás la juzgaría por nada”, escribió Ruiz.

El comentario despertó múltiples me gusta y reacciones por la manera tan madura que la también actriz abordó la situación de su físico.

Miss Venezuela 2017 fuera de las redes

Una situación extraña se desarrolló en las últimas horas por el repentino cierre de la cuenta de Sthefany Gutiérrez de Instagram.

Algunos aseguran que su perfil fue hackeado, mientras que otros afirman que la cerró ante la ola de críticas que recibe por el comentario en contra de Kerly.