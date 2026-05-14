Destapan la razón por la que Kerly Ruíz luce tan musculosa

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La animadora venezolana, Vanessa Carmona, encendió las redes tras revelar en el programa “Zona i” que la presentadora Kerly Ruiz estaría a punto de iniciar un nuevo proyecto, el cual ha sido responsable de su notable transformación física.

Según lo comentado en el espacio televisivo, esta nueva oportunidad representa para Ruiz un entorno de alto rendimiento físico y televisión de competencia, lo que ha despertado aún más interés entre sus seguidores y la prensa de entretenimiento.

¿Kerly Ruiz entrará en un nuevo reality?

De acuerdo a Carmona, la exanimadora de “La Bomba”, formaría parte de la lista de participantes de “Garra VS Veneno: Guerreros Mundiales”, un formato de competencia extrema que tiene similitud con la dinámica de “Exatlón” de Telemundo.

Asimismo, indicó que, las grabaciones se realizarán en México y, el programa podrá verse a partir del 2 de junio de 2026 a través de las pantallas de Univisión.

Vale resaltar que, Kerly no ha confirmado la información hasta el momento, sin embargo, recientemente publicó una historia en la que expresó que, comenzaba la cuenta regresiva, lo que podría significar que sí está a punto de ingresar al programa extremo.

¿Qué es "Garra VS Veneno: Guerreros Mundiales"?

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles oficiales de la producción, el formato de “Garra VS Veneno: Guerreros Mundiales” estaría inspirado en realities de resistencia física como Exatlón, uno de los programas deportivos de competencia más exitosos en América Latina.

Este tipo de formatos se caracterizan por reunir a celebridades, atletas y figuras del entretenimiento en circuitos de alto rendimiento, donde la fuerza, la velocidad, la estrategia y la resistencia mental son clave para sobrevivir semana tras semana.

De confirmarse la participación de Kerly Ruiz, la presentadora pasaría a formar parte de un elenco que enfrentará retos diseñados para llevar el cuerpo y la mente al límite, en un entorno competitivo que mezcla espectáculo, deporte y supervivencia mediática.

El cambio físico de Kerly Ruiz

En medio de esta posible nueva etapa, Kerly Ruiz también ha sido tendencia por su transformación física. Durante los últimos meses, la venezolana ha mostrado una rutina de ejercicios intensa y constante, lo que ha dado como resultado un cambio notable en su musculatura.

Sin embargo, este cambio no ha estado exento de polémica. En redes sociales, su apariencia ha generado una ola de comentarios divididos. Mientras algunos seguidores destacan su disciplina y dedicación, otros han criticado su transformación, cuestionando su imagen actual.