"La Hora Menguada", el proyecto que regresará a Elaiza Gil y Crisol Carabal a la actuación

En una rueda de prensa esta semana, los protagonistas de “La Hora Menguada”, develaron a los medios de comunicación los pormenores de este gran montaje que llega a la escena capitalina de la mano de Veloz Producciones en colaboración con La Caja de Fósforos y el Centro Cultural Chacao, bajo la producción de Elaiza Gil, quien tras haber triunfado por años con su musical “A todo volumen”, regresa para producir esta obra donde también actúa, afirmando que siempre quiso llevar a las tablas este famoso cuento del célebre escritor Rómulo Gallegos.

La obra está dirigida por Orlando Arocha, protagonizada por la misma Elaiza, Crisol Carabal, Gabriel Agüero y el niño Sebastián Rojas; quienes estarán desde el viernes 5 de abril y por dos fines de semana en la sala del Centro Cultural Chacao, y cuyas entradas ya se encuentran a la venta a través de la web: liveri.com.ve @liveri.ve, a través de Cinex y en las taquillas del recinto cultural, con precios que van desde 5 a 30 dólares.

Elaiza, quien llevaba 8 años retirada de la actuación por dedicarse a escribir y producir, manifestó que retorna al arte histriónico con Amelia, “un personaje lo más opuesto a mí”, y afirmó: “Yo estoy muy contenta con la movida que hay de conciertos y sitios gastronómicos, pero el público también se merece cultura de alta calidad, con un montaje como éste donde se le hace un gran homenaje a Rómulo Gallegos, como él se lo merece y que nos invite a sentirnos orgullosos de ser venezolanos, por eso quise regresar con esta obra en especial, con algo muy nuestro”.

Por su parte, Carabal, que no actuaba en Venezuela desde su participación en la telenovela “Mi ex me tiene ganas” (Venevisión, 2012), se mostró visiblemente emocionada de regresar a su tierra con este proyecto, no solo porque es admiradora de la literatura de Gallegos, sino que destacó el montaje que está haciendo Orlando Arocha: “se van encontrar con un espectáculo lleno de emociones, no sólo es un drama de dos hermanas, va mucho más allá, además se verán las transiciones de tiempo con hechos históricos que marcaron al país, como la llegada de la radio, el auge de las radionovelas, cómo se fue evolucionando en esa época con pasajes que mezclan la evolución de los tiempos, definitivamente este montaje de Arocha con el gran texto de Rómulo Gallegos, nos llevará a confrontar el pasado, presente y futuro de Venezuela”.

Gil también destacó que paralelo al estreno de la obra y de la exposición en homenaje a Gallegos, que estarán en el Centro Cultural Chacao, también están resaltando una campaña en redes que busca resaltar los valores del venezolano como público que asiste a las salas: “estamos promoviendo que la gente llegue puntual al teatro, a la hora correcta para entrar en la sala a tiempo, además que no se ingresa con comida ni bebida a la sala y que apaguen los celulares por respeto a los artistas y al resto del público”.

“La Hora Menguada” es la emotiva historia de Amelia y Enriqueta, dos hermanas unidas por un pecado y un secreto que las acompañará por el resto de sus vidas y donde se desarrollará una serie de eventos que el espectador ni se imagina, con funciones los días: viernes 5 de abril (7 pm), sábado 6 de abril (11 am y 6 pm) y domingo 7 de abril (11 am y 5 pm); viernes 12 de abril (7 pm), sábado 13 de abril (11 am y 6 pm) y domingo 14 de abril (11 am y 5 pm).