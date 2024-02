La abismal diferencia entre el concierto de Maluma y Luis Miguel en el Monumental de la Rinconada

Hasta el momento el imponente estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada, ha recibido por todo lo alto a dos grandes artistas Latinoamericanos, se trata de los cantantes Luis Miguel y Maluma, quienes con su talento hicieron vibrar al público criollo con conciertos los días 12 y 24 de febrero respectivamente. La diferencia entre ambos compositores no solo es por el género musical, edad o época, sino que cada uno tiene una manera muy particular de conectar con el público.

Durante el concierto de “El Sol de México” los miles de asistentes quedaron impresionados al notar la poca simpatía del cantante, al no expresar palabras de cariños tras lograr llenar el Monumental de punta y punta y de tantos años sin pisar suelo nacional.

Una de las más críticas fue la Miss Venezuela Mundo 2014 Debora Menicucci, quién rechazó la actitud del intérprete de “La Chica del bikini azul” con el mensaje: “La gente pidiendo otra y el tipo no salió. Lo que vivimos hoy no se puede explicar, que concierto tan malo. No les puedo decir, horrible de verdad horrible. Pagar por ver a un personaje, a un cantante y que se vaya así, ni salude”, expresó la también Miss Amazonas 2013.

Misma opinión compartió el periodista Simón Villamizar, quien su cuenta de X tildó al cantante de “Frío y gélido”, por no saludar ni despedirse de su público que lo espero desde tempranas horas del lunes 12 de febrero.

Pues, los seguidores del colombiano Juan Luis Londoño, nombre real de Maluma, han aprovechado su concierto la noche de está sábado para comparar ambos espectáculos, resaltando la gran entrega que desbordó el intérprete de “Cuatro Babys”, en cada momento con las miles de almas en el Monumental.

“Y Luis Miguel ni hola. Para quienes les gusta que los cantantes digan algo en sus conciertos, el colombiano Maluma habló hasta por los codos en Caracas”, escribió en X la cuenta @LaHistoriaUsa.

Durante su show el ganador de 4 Premio Lo Nuestro, no dudo en abrir su corazón para compartir con el público su emoción por llegar a tierra venezolana luego de varios años de ausencia. “Cuando estaba en Medellín, lo único que pensaba era: no hay mejor manera de cerrar ese ciclo y que sea el último concierto antes de tener a mi hija, que no sea en Venezuela”, puntualizó el artista, despertando los gritos y emoción de los espectadores.

Venezuela vibró con la presentación del cantante, a las 10:00 de la noche salió con toda su energía al escenario con un imponente traje en color morado, entonando sus éxitos como “Felices los 4”, “Hawái”, “Sobrio”, “Borró Cassette”, entre otros. Además, compartió una bonita colaboración con el puertorriqueño Lenny Tavárez.