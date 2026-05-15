Karina rompe el silencio sobre su distanciamiento con María Conchita Alonso

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En una reciente entrevista la cantante venezolana Karina habló abiertamente de su distante relación con María Conchita Alonso. La intérprete de “Desde mi ventana”, admitió haber pasado buenos momentos con su compañera en unos espectáculos en México, pero luego hubo una ruptura.

El origen de la lejanía

La artista destacó que todo comenzó muy bien en el proyecto “GranDiosas" que realizaron junto a otras importantes estrellas como Mónica Naranjo, Martha Sánchez, Rocío Banquels y Ednita Nazario.

Sin embargo, posteriormente ambas sufrieron una ruptura en su amistad.

“Ella se enrolló, pero realmente ya no recuerdo el por qué. Teníamos una relación y conexión muy bonita. Yo la amaba, siempre la amé y después hubo algo”, dijo Karina en la conversación con Mauricio Mejías y Pollito Tropical.

En este sentido, envió un mensaje claro a la Miss Venezuela Mundo 1975, en dejar el pasado atrás y volverse a juntar como en los viejos tiempos.

“María ya dejemos la tontería, estás muy grande para eso. Te llamó, no me llames, yo te llamo”, comentó con humor y risas.

Vale destacar que en el año 2022 Karina emitió unas declaraciones rechazando que Alonso no quería vacunarse contra el COVID-19, al punto de tildarla de "polémica" y "showsera".

Egos en el escenario y sus verdaderas amistades

Karina destacó que en ese tipo de espectáculos existen en ocasiones artistas con egos muy altos, una situación que aprendió a manejar con madurez y relajación.

La también actriz cuyo nombre de pila es Cynthia Karina Moreno Elías, dijo que de sus grandes amigas en el medio musical es la puertorriqueña Ednita Nazario.

“La adoro, la adoro. Es una de las mejores en todo”, expresó.