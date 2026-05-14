Karina reveló a qué edad su hijo comenzó la transición de mujer a hombre

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Xander Acevedo es el hijo trans de la estrella venezolana Karina. El joven contó con el apoyo de su progenitora desde temprana edad, cuando tomó la decisión de comenzar su transición de mujer a hombre, dejando atrás sus recuerdos y cuerpo como Hannah.

El proceso de transición

En una reciente entrevista la intérprete de “Sálvame” contó que fue a los once años que Xander le dejó saber que era el momento de comenzar toda la transición.

Karina admitió que en un principio le pidió calma para poder conocer más detalles del cambio, junto al resto de la familia, su exesposo, el productor Marcello Acevedo, y su hija mayor, Yasha.

“Él comenzó averiguar desde muy temprana edad sobre la transición y con pocas referencias. Fue a los once años, que me lo dijo sin tapujos: ‘Me voy a desarrollar y necesito aligerar mi transición’ Yo necesitaba tiempo para poder conocer todo”, dijo.

El resto es historia, Xander comenzó a florecer en su verdadera identidad, siempre recibiendo el apoyo de su famosa progenitora, quien en múltiples entrevistas ha comentado que la felicidad de su hijo siempre fue lo más importante.

Identidad desde la infancia

Hace varios años en una entrevista Karina reveló que su hijo desde muy pequeño le arrojó que su orientación era otra, es especial por los juegos de varones.

Destacó Xander nació en el “cuerpo equivocado” y que ella jamás consideró que él debiera ocultar su realidad.

Hoy, el joven lleva una vida libre, feliz y muy dedicado a la música, compartiendo todas sus canciones en redes sociales, recibiendo el apoyo del público que celebra tanto su talento como su valentía.