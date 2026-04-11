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María Conchita Alonso prueba suerte en la salsa

La artista lanzó un tema que ya es muy popular en redes sociales teniendo muchas reproducciones y comentarios 

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Elvis González
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 01:17 pm
María Conchita Alonso prueba suerte en la salsa
María Conchita Alonso / Cortesía
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"Hazme sentir" es uno de los temas más populares de la cantante y actriz María Conchita Alonso. Resulta que la intérprete ahora lo reestrena, pero con un toque diferente bajo el género de salsa.

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María Conchita cantando salsa

La estrella desde hace tiempo viene acariciando probar nuevos géneros musicales, con el fin de mostrar que su fuerza vocal es versátil y potente.

El tema ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, bajo el nombre de "Hazme sentir Salsa".

La canción que fue lanzada por la artista hace muchos años y que destaca la pasión de una mujer por un hombre en un beso, llega en la compañía de Sonora Santanera, con quién Alonso ha estado muy unida en los últimos meses.

La colaboración cuenta con el agrado de los fieles fanáticos de María Conchita, quienes han escrito bonitas palabras por verla tan llena de energía y entregada a su carrera musical.

Triunfando en México

El 2026 ha llegado con mucho trabajo para la cubana-venezolana, teniendo múltiples presentaciones en México, con otras artistas.

Recientemente, sostuvo un encuentro musical con el actor Carlos Mata en la Ciudad de México, donde derrocharon talento.

El nuevo tema y género para Alonso, demuestran su amor por la música y que no tiene nada de miedo de probar algo diferente en su carrera.

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