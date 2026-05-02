Jorge Ramos aprovecha el tiempo perdido con Chiquinquirá Delgado

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El periodista Jorge Ramos sostuvo una reciente entrevista para People en Español, en la que habló de su vida lejos de la televisión, trayectoria, llegada a las plataformas digitales con “Así veo las cosas”, y de su amor con la venezolana Chiquinquirá Delgado.

Cercanía a la familia

Destacó sin filtros que hoy siente que vive una segunda vida gracias los medios digitales, a los cuales se ha adaptado con gran éxito.

“Los medios digitales te ofrecen una segunda vida y estoy en esa segunda. Acabo de cumplir 68 y no estoy listo para retirarme. Creo que hay mucho que hacer y me hubiese parecido muy triste retirarme”, comentó.

Aseguró que el proceso de estar lejos de la televisión ha sido positivo para estar mucho más pendiente de sus hijos Paola y Nicolás, y una tercera que le llegó, Carlota Valentina, hija de Chiqui Delgado con Daniel Sarcos.

“El tiempo y dejar la televisión me ha permitido entenderme de otra manera. Soy el compañero de Chiqui, el papá de Paola, Nicolás y Carlota, soy el hijo de Yuyu, soy muchas otras cosas además del puesto”, indicó.

No se arrepiente de nada

El ganador de 10 premios Emmy reveló que aunque disfruta hoy estar en casa y pasar mucho tiempo de calidad con su familia, no se arrepiente de haber asistido a cubrir más de nueve guerras, eventos históricos del mundo y conocer mucha gente influyente.

“Fue una vida muy, muy intensa, pero esa vida muy intensa estaba ligada a mi puesto como ancla del Noticiero. Otra de las lecciones es que ahora le puedo dar tiempo a otras cosas y a otras personas que me interesan y que antes no pude”, dijo.