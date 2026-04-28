Isabella Rodríguez alarma a sus seguidores por presunto accidente automovilístico

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La mañana de este martes 28 de abril la animadora y Miss Venezuela 2018 Isabella Rodríguez alarmó a sus seguidores, al postear una imagen de un pequeño accidente que habría sufrido en la calle.

Detalles de la imagen

La fotografía fue acompañada con unos emojis de carita triste, despertando inquietudes en sus 473 mil seguidores de que un accidente habría afectado la parte delantera de su carro.

Rodríguez, talento del magazine “Portadas al Día”, tapó las placas de ambos carros y acompañó la imagen con el tema “Oh no”, del cantante Kreepa.

Aunque la morena que fue al Miss Mundo 2019 no ofreció contexto de la imagen, seguidores quedaron impresionados, ya que ambos carros se ven muy golpeados en la parte delantera.

La modelo y empresaria estuve este martes en el set de grabación del programa, compartiendo con sus compañeros Leo Aldana, Alejandra Conde, José Andrés Padrón, Mario Bruno, Génesis Quintero y Mariela Celis.

Hasta el momento la animadora no ha revelado detalles específicos de la situación.