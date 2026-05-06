Isabella Ladera levanta sospecha de compromiso con Hugo García: Esto dijo

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Isabella Ladera y Hugo García ilusionaron a sus seguidores luego de que la creadora de contenido venezolana compartiera una fotografía con una joya en sus historias de Instagram.

Las alarmas se encendieron en los seguidores de ambos, quienes aseguraron que se trataba de un anillo de compromiso; sin embargo, la modelo aclaró la confusión. En otra imagen, Isabella confirmó que solo era un regalo.

El obsequio cargado de simbolismo se debió tras cumplir un año de haberse conocido y como un adelanto del Día de las Madres, un día especial que se celebra el 10 de mayo en algunos países de Latinoamérica.

“Hermanas mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami”, escribió.

Aunque no se trata de un compromiso real, la pareja continúa unidas y esperando el bebé en camino.

Isabella Ladera en la recta final

Isabella Ladera hizo público que atraviesa la semana 29 de gestación. En una imagen compartida por García anunció que se estaba en consulta con el médico para realizar un ultrasonido y chequear al bebé.

Falta poco para que la influencer entre en la etapa final de su embarazo, una noticia que compartió a mediados de febrero. Aunque le falta camino por recorrer, en sus plataformas digitales se ha mostrado entusiasta por la llegada del varoncito.