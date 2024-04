¡Impresionante! Nodal se tapa los tatuajes y así se ve actualmente

Luego de casi siete meses de haber recibido a Inti, su primera hija, el cantante mexicano Christian Nodal reapareció con su cara totalmente limpia, sin un rastro del montón de tatuajes que se hizo tras su ruptura con la artista Belinda. Fue en Instagram donde el azteca sorprendió a su público, el cual opina que luce “irreconocible” y hasta fue comparado con Johnny Depp.

Se desconoce si realmente el intérprete de “Adiós amor” eliminó por completo sus tatuajes o solo los tapo con maquillaje para un nuevo proyecto. Y es que, en las fotografías se aprecia que está en proceso de grabar un videoclip, por lo que todo podría deberse a que quiere lucir diferente para el nuevo material.

“Qué pedo con este Nodal premium”, “Soy yo o se parece a Johnny Deep?”, “Felicidades a Cazzu por q ella te transformó y te hizo renacer rejuvenecer y dar vida”, “Wow que guapo sin tatuajes en la cara”, “Johnny Depp eres tu?”, “Estás increíblemente guapo, ser papá te sienta bien”, “ME ESTREMEZCO COMPADRE!! QUÉ GUAPO SE VE”, es parte de lo que opinan los seguidores del mexicano.

Nodal había manifestado su deseo de quitar los tatuajes

En abril de 2023, la argentina aprovechó su último show de la gira “Nena Trampa Tour” el cual lo hizo en su país natal, para anunciar que estaba en estado y esperaba su primer bebé con el cantante mexicano, con quien llevaba pocos meses de relación.

Tras el anuncio, Christian ofreció una entrevista en la que se le chispoteó el sexo de su retoño, pues en el momento que indicó que, quería verse más limpio y borrar los tatuajes de su cara para el nacimiento de la bebé.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita me entiendes. Ya pasó que fue una etapa mía, me entiendes”, compartió, además de admitir que de igual manera le gustan mucho los tatuajes. Así que al parecer, se lo propuso y quiso eliminar todo lo que le dejó la separación que tuvo con la cantante de “Luz y Gravedad”.