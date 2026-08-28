Iker Casillas muestra agrado por la gastronomía venezolana ¿Irene Esser detrás?

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista español Iker Casillas impactó en su perfil oficial de Instagram al revelar imágenes degustando unas arepas venezolanas.

Iker y la gastronomía venezolana

El platillo, que se realiza con harina y es una tradición esencial para el venezolano, fue compartido por Iker en sus historias de Instagram con el mensaje: "Merienda venezolana".

En las fotografías se aprecia que las arepas estaban rellenas de jamón con queso y otras de carne mechada. Además, el exportero posó muy sonriente con la bandeja en la que estaban ordenadas.

El público no tardó en reaccionar a las fotografías, comentando que Casillas ya podría estar familiarizado con la cultura y gastronomía nacional gracias a Irene Esser.

Recordemos que, desde hace meses, el español y la Miss Venezuela 2011 han protagonizado titulares en los medios por un posible romance que, según han querido llevar lejos del foco público.

El posible amor de Casillas con Irene Esser

En junio de 2026, medios españoles captaron a ambos juntos. Él tenía su mano sobre el hombro de Esser.

¡HOLA! afirmó en un artículo que esta nueva etapa tendría muy ilusionado a Casillas, quien en el pasado sostuvo una relación con la presentadora de televisión Sara Carbonero, rompiendo en el año 2021.

Sería tanta la química y conexión entre ambos que el entorno cercano a Iker ya conocería a la segunda finalista del Miss Universo 2012.

Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado tener una relación.