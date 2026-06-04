Ex español de Irene Esser reacciona al romance con Iker Casillas

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Durante los últimos días, Irene Esser e Iker Casillas han acaparado la atención de los medios de comunicación por un romance que saltó a la vista de todos después de ser fotografiados abrazados por las calles de Madrid. En este sentido, Iván Sánchez, actor y ex de la Miss Venezuela, fue abordado por la prensa española para captar sus impresiones sobre la noticia.

Con la caballerosidad que lo caracteriza, Sánchez atendió a los reporteros cuando iba camino a recoger a su hija. Sin embargo, el intenso momento se vio reflejado en sus respuestas y reacciones ante las preguntas incisivas de los medios.

“Tienen que hablar con ellos”

Aunque insistió en que la noticia central no era él, los periodistas continuaban con su labor. “Tienen que hablar con ellos”, repitió en dos oportunidades, para luego expresar sus mejores deseos a Irene.

Si bien el instante se tornó incómodo, el ex de Irene Esser logró surfear las interrogantes más complejas.

Fin de un amor: Irene Esser e Iván Sánchez

El noviazgo que inició en 2021 habría llegado a su fin en marzo de 2026, tras rumores de una ruptura amorosa en medios de comunicación españoles, hecho reforzado por usuarios en redes sociales.

La actriz había estado dividiendo su tiempo entre Caracas y Madrid. Pero en los últimos meses se le ha visto mucho más en Venezuela, realizando diversas actividades en programas.