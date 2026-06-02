Iker Casillas e Irene Esser, captados muy acaramelados en Madrid ¿Romance a la vista?

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El nombre de la actriz, modelo y Miss Venezuela 2011, Irene Esser, es foco de comentarios por unas imágenes con el exfutbolista Iker Casillas. La belleza criolla, de 34 años, fue captada teniendo una actitud de complicidad y conexión con el nacido el 20 de mayo de 1981.

Rumores en los medios

Aunque ninguno ha confirmado tener una relación sentimental, la prensa española asegura que ambos se conocen muy bien y disfrutan de pasar tiempo juntitos en Madrid, España.

Es tanta la química y conexión que tendrían, que el entorno cercano a Iker ya conocería a la segunda finalista del Miss Universo 2012 y una de las Miss Venezuela con más actitud de la historia.

Dicen que la nueva etapa de amor tendría muy ilusionado a Casillas, quien en el pasado sostuvo un romance con la presentadora de televisión Sara Carbonero, con quien puso punto y final en el año 2021.

A través de un artículo de ¡HOLA!, afirman que el vínculo de Iker estaría muy feliz de verlo de nuevo motivado, lleno de amor y con expectativas de lo que vendría.

Detalles de las fotografías

La posible pareja fue captada por los medios caminando en la ciudad de Madrid, muy acaramelados.

La periodista española Sandra Aladro reveló en un programa de televisión detalles del noviazgo, asegurando que va "de viento en popa".

"Me aseguran que llevan más tiempo del que pensamos y él está muy feliz. Es la primera relación de Iker tras su separación con Sara", comentó.

Irene Esser es una actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, nacida en el estado Sucre. Tras su paso por el Miss Venezuela, ha consolidado una carrera en la actuación con novelas y películas.