Querida Miss Venezuela obtiene la ciudadanía canadiense tras de ochos años de esfuerzo

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El 29 de mayo, la Miss Venezuela 2016 y top 5 en el Miss Universo 2017, Keysi Sayago, se convirtió oficialmente en ciudadana canadiense.

Tras ochos años viviendo en ese país, la modelo criolla recibió la documentación legal por parte del gobierno, un momento que celebró en redes con un bonito mensaje de orgullo.

Una nueva etapa legal y familiar

Sayago que se encuentra casada con el canadiense Gary LeBlanc, teniendo una hermosa bebita llamada Emma, resaltó que fueron ochos años de altas y bajas en un país con un idioma, cultura, gastronomía y clima diferente al de Venezuela.

Sin embargo, ahora deja atrás todo lo malo, comenzando una nueva aventura como ciudadana legal, y así darle paso a nuevas oportunidades en su vida profesional y familiar.

“Estoy profundamente agradecida con Canadá por abrirle las puertas a mi futuro y por darme oportunidades. Siempre seré venezolana, pero también estoy feliz y orgullosamente de ser canadiense”, escribió en su perfil.

Celebración en Toronto

El mensaje fue publicado con una serie de fotografías de Keysi portando una camisa y bandera canadiense, teniendo de fonda la imponente ciudad de Toronto.

Internautas llenaron la publicación de comentarios de felicitaciones y cariño para la guapa morena, apodado por los fanáticos del Miss Venezuela como “La pantera Sayago”.

Fue en el año 2023 que la belleza se casó con el ingeniero y conferencista canadiense Gary LeBlanc, en una íntima ceremonia realizada en Montreal.

Hoy Keysi lleva una vida familiar muy feliz y preparando en pasarela a modelos y reinas de belleza de Canadá.