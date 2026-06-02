El misterioso viaje de Iker Casillas a Venezuela: ¿Irene Esser fue el motivo?

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Un supuesto romance entre Iker Casillas e Irene Esser saltó a la luz pública después de una serie de fotografías juntos en actitud romántica. Sin embargo, lo que pocos conocen fue el paso del exarquero del Real Madrid por Venezuela, en una visita fugaz que ha levantado sospechas.

A inicios de año, el español fue captado en la vía hacia las costas venezolanas, específicamente en Cumaná, estado Sucre, una localidad donde se crió la Miss Venezuela 2011… ¿Casualidad? En su momento, su viaje al país caribeño no despertó gran interés; sin embargo, ahora toma más relevancia.

En una parada estratégica, quienes vieron al español confirmaron que viajaba en compañía de otras personas no identificadas. A través de las redes sociales, Iker no publicó recuerdos de su visita.

El destino de Iker en Venezuela

Las costas venezolanas en el oriente del país son muy extensas y guardan lugares paradisíacos para la estadía de sus visitantes, siendo una atracción turística para venezolanos y extranjeros.

De acuerdo con testigos, el exjugador del Real Madrid se dirigía a la península de Paria para disfrutar del Caribe venezolano.

Por su parte, esta no es la primera vez que Iker Casillas pisa Venezuela. En el pasado, como jugador estuvo en tres oportunidades, dos de ellas fueron como embajador deportivo en iniciativas privadas. Asimismo, en 2009 estuvo en el archipiélago de Los Roques.

¿Un romance a la vista?

La revista Pronto capturó a Iker Casillas e Irene Esser acaramelados por las calles de Madrid. Las imágenes salieron a la luz pública y han desatado un torbellino de reacciones en las redes sociales a favor de este supuesto romance.

"Me confirman que está con ella, que está feliz. Hacen planes en común con amigos y el círculo de Iker la conoce. Está muy ilusionado, está centrado y lo llevan de forma discreta porque para él es especial. Si todo sigue así, se puede formalizar", comentó la presentadora de Telecinco, Adriana Dorronsoro.