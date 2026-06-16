Hija de Gaby Espino llega a Venezuela y le da sorpresa a su padre Cristóbal Lander

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Oriana, la hija mayor de los actores venezolanos Gaby Espino y Cristóbal Lander, se encuentra en Caracas. La llegada fue revelada por la animadora y actriz Paula Bevilacqua, quien posteó unas bonitas fotografías del reencuentro.

Una sorpresa adelantada

La jovencita que está próxima a cumplir 18 añitos, posó con su padre en la intimidad de su casa, ambos muy sonrientes, en especial él por tener a su retoña pasando días en su país.

La llegada de la jovencita a Venezuela coincide con la venidera celebración de Día del Padre el próximo domingo 21 de marzo.

“Regalitos del Día del Padre adelantado, la princesa en casa es uno de los regalos más importantes. Creo que los 3 hombres de esta casa están más que felices”, escribió Bevilacqua en sus redes sociales tras la llegada de su hijastra.

La publicación demuestra la buena cercanía que tiene Bevilacqua con la hija mayor de Cristóbal, hombre con quien lleva años de amor y dos hijos en común llamados, Cristóbal y Massimo.

Puro amor

Paula no solo compartió a Oriana ya instalada en su residencia, sino también cómo arregló todo para la llegada y sus hermanitos esperándola en el aeropuerto.

La joven que muy pronto comenzará la universidad, vive en Miami, Estados Unidos, con su famosa mamá y su hermano, Nickolas Canela.