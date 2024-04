Gaby Espino confirmó en la red carpet de Premios Platino, por qué es una de las venezolanas más hermosas

Este sábado 20 de abril se llevaron a cabo desde el Teatro Gran Tlachco, en México, una nueva edición de los Premios Platinos 2024, una gala que contó con lo mejor del cine iberoamericano y de invitados que no dudaron en sacar sus mejores looks en la alfombra roja. La actriz y modelo venezolana Gaby Espino, fue una de las que hizo acto de presencia, luciendo un ajustado vestido en color de blanco, que resaltó su tonificada silueta.

La criolla desde su llegada al evento se robó todas las miradas al mostrar su piel canela con el impoluto blanco satinado del traje, que hicieron todo un derroche de sensualidad como solo ella lo sabe hacerlo. Unos resaltantes zarcillos, estilismo impecable despejando su cara y una cartera, fueron los accesorios perfectos para complementar el look.

A través de sus historias de Instagram la madre de dos hijos, compartió para la revista Hola! Usa, todos los detalles previos a su llegada a la gala, como realizando su maquillaje glam, que resaltó su belleza. Igualmente, Espino fue la encargada de subir al escenario para entregar el galardón de Mejor Dirección de Contenido, que se fue para la película “La sociedad de la nieve”.

Gaby a sus 46 años se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional no solo porque lanzó al mercado su línea de ropa deportiva, sino también el 14 de febrero llegó a las pantallas de Prime Video, la serie “El juego de las llaves”, de la cual es parte.

La también presentadora utiliza sus redes sociales para compartir todos los ejercicios y cuidados que realiza para mantenerse en forma, teniendo el levantamiento de pesas y nutriciones de la marca Yes You Can, como base lucir bien.