¡Tremendo lío! Myrka Dellanos le sigue metiendo el “dedo en la llaga” a Aracely Arámbula

La guerra que desató la actriz mexicana Aracely Arámbula ha traído cola y ha tenido otros implicados como es el caso de la presentadora estadounidense, Myrka Dellanos, quien defendió a capa y espada al cantante Luis Miguel, luego de que fuera “atacado” por Arámbula, cuando esta aseguró que no le cae bien y es un irresponsable con la manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

“Para empezar, ahorita no me interesa verle la cara, no se ha portado nada bien (…) Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta para mantener a mis hijos, es una responsabilidad por supuesto, y una obligación, es un derecho de mis hijos”, aseveró la artista el pasado 17 de septiembre.

Después de las controversiales declaraciones de “La Chule”, la periodista quiso defender a Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel, y a quien Aracely nombró cuando reveló que sus hijos le preguntaban por qué su padre era especial con las hijas de su novia y no con ellos. “Una de las cosas más importantes es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad”, comentó Dellanos, en apoyo a su amiga.

“Aracely habló de ellas, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas”, agregó. De igual forma, resaltó que “El Sol de México” sí mantiene a los adolescentes: “Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”.

Ahora, los comentarios de Myrka habrían hecho mella en Aracely, quien supuestamente le solicitó que no hablara más de sus hijos y llamó a las otras animadoras del programa “La Mesa Caliente” de Telemundo para advertirles que Dellanos no podía dirigirse a sus retoños. “Ella llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos”, dijo al aire la cubano-estadounidense.

La periodista sentenció que sus compañeras sí tuvieran el permiso de hablar sobre Miguel y Daniel, mientras que a ella se lo habían prohibido. “Ustedes están hablando, pero ella les dijo que yo no puedo”, expresó dirigiéndose a Verónica Bastos y Aylín Mujica. “Claro, no se va a ofender porque hablan a favor de ella (…) pero yo soy periodista y como periodista quiero mostrar la otra parte de la historia”, completó Myrka, quien fue novia del intérprete de "La Bikina" desde el año 2003 hasta el 2005.

Myrka Dellanos y Luis Miguel

Días más tarde que la comunicadora realizara esos, y otros, comentarios, la mexicana compartió en su cuenta de Instagram un video que podría ser su respuesta. En el clip se le ve cantando un pedazo de la canción ‘Según quién’, de Maluma y Carin León: “Dile al que te está informando, que te está malinformando, que te informe bien”.