Selena Gómez se “Obstina” de las redes sociales y le pone punto y final

La actriz y cantante Selena Gómez ha dejado a sus millones seguidores impactados tras informar en sus historias de Instagram que esta cansada de los comentarios negativos sobre lo que opina del conflicto que desde hace varias semanas se ha desarrollado entre Israel y Hamás, que ha levantado muchísima polémica.

La situación comenzó cuando la intérprete de “Un Año sin lluvia ” expresó a través de sus historias de Instagram todo lo que siente sobre la terrible situación que ha dejado muertos, damnificados y destrucción.

“Esto es lo que me enferma ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero un post no lo hará”, escribió en inglés la también empresaria. Sin embargo, las palabras al parecer no cayeron muy bien en sus seguidores que no dudaron en realizar comentarios negativos, alegando que era imposible tener una cuenta de Instagram 430 millones de seguidores y ser inútil.

Las criticas hicieron que la protagonista de la exitosa serie de Disney “Los Hechiceros de Waverly Place” se molestará y tomará la decisión de cerrar su cuenta por un tiempo por su tranquilidad emocional.

“Me tomaré un descanso y borrare mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está pasando”, fue el mensaje que escribió en sus historias Gómez.

Desde que el Movimiento de Resistencia Islámico Palestino, Hamás comenzó el conflicto con Israel muchas figuras del medio de entretenimiento se han pronunciado rechazando los hechos violentos y otros con posturas de apoyo, es el caso de la actriz porno, Mia Khalifa, que mostró su apoyó a Palestina y provocó muchas reacciones, como la de la empresa Playboy, que decidió cancelar su contracto.