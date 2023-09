¡Que emoción! Nodal y Cazzu le dieron la bienvenida a su primera hija

La espera terminó y después de cinco meses de haber anunciado el embarazo, los cantantes Cazzu y Christian Nodal recibieron a su primera hija. Así lo anunciaron los mismos artistas a través de sus cuentas en Instagram, en las que compartieron una tierna foto tomando la mano de su bebé desde el lugar donde nació. Pocos detalles ofrecieron en la descripción de la publicación, pues solo escribieron la fecha de hoy junto a un emoji de sol, haciendo alusión a un nuevo comienzo.

La familia celebra por partida doble, pues hace unos días la hermana menor de Nodal, anunció que también había dado a luz, por lo que la niña tendrá un primo contemporáneo con ella y seguramente serán muy buenos compañeros. Hasta ahora se desconoce el nombre de la pequeña, a quien se le descubrió el sexo gracias a un descuido del artista durante una entrevista cuando habló sobre su bebé en femenino.

Para el momento, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” confesó que quería quitarse los tatuajes de su cara pues quería estar más limpio para el nacimiento de su hija, dejando claro que sería una nena lo que esperaban los padres debutantes.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita me entiendes. Ya pasó que fue una etapa mía, me entiendes”, contó el futuro padre quien además afirmó que le gustaban mucho sus tatuajes.

Después de casi un año que se diera a conocer su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, la argentina Cazzu aprovechó su presentación en su país natal como parte de su tour “Nena Trampa”, para anunciar que estaba a la espera de su primer bebé.