Cazzu posa para Rolling Stones y habla de cómo se siente en la última fase de su embarazo

En el mes de abril del presente año y durante su tour “Nena Trampa”, la cantante argentina Cazzu anunció que estaba embarazada de su actual pareja, Christian Nodal, durante su presentación en su país natal Argentina, a poco tiempo de cumplir un año con el mexicano.

Desde entonces, la rapera se ha encargado de mantener al día a sus seguidores sobre el avance de su embarazo, pero, no había dado detalles acerca de cómo se ha sentido en esta nueva etapa de su vida, por lo que, en su reciente aparición en la Revista Rolling Stone, habló de cómo se está preparando para recibir a su bebé, de quien aún no revelan el sexo.

Cazzu manifestó que junto al cantante de música regional mexicana han estado viviendo diferentes facetas que han nutrido su relación y aumentado el amor que existe entre ellos, lo que los tiene muy emocionados por formar una familia. Pese a su felicidad, la argentina confesó que su embarazo no fue planeado, pero tampoco lo considera como un “evento fortuito”.

“Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100 %. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”, explicó.

Con una enorme barriguita, la intérprete de “Peli-culeo” afirmó que, en medio de esta última fase de su embarazo, se ha estado nutriendo de las experiencias de otras madres que la han ayudado a entender mucho más sobre la responsabilidad que se le avecina, siendo madre primeriza, y por ello busca ser la mejor madre para su retoño. “Creo que ha sido uno de los momentos donde más me ha tocado crecer y pensar en cosas”, agregó.

Meses después de anunciar que estaba en estado de gestación, la también compositora se alejó de los escenarios para descansar y no poner en riesgo la llegada del bebé, lo que la ha ayudado a entrar en un “proceso de purificación”, que espera le sea útil para ser una mejor artista y mejor madre. Además, manifestó que está concentrada en otros pasatiempos para entretenerse mientras llega su primogénito.

“Estoy tratando de aprender a descansar un poquito. Me cuesta muchísimo, pero tengo que, por lo menos, estar haciendo algo con las manos para no enloquecerme en un segundo, así que el tejido forma parte de esa terapia”, añadió.

Entre tanto, la nacida en la provincia de Jujuy, mencionó que está buscando la manera correcta de mantener un equilibro entre su vida artística y la familiar, pues quiere cuidar a su bebé pero no quiere dejar a un lado la música: “Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera”.

“Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”, enfatizó ‘La Jefa del Trap’.