Osmariel Villalobos habla del síndrome que padece y cómo se ha visto afectado su peso (+Video)

Han sido meses muy difíciles para la animadora venezolana Osmariel Villalobos, a raíz de su cambio físico, la también modelo ha sufrido los fuertes comentarios por parte de los seguidores, quienes la han ofendido con calificativos como "esqueleto" o "muerte viviente", sin saber la fuerte batalla que ha estado librando a causa de un trastorno alimenticio.

En una entrevista para el programa "Hoy Día" de Telemundo, la Miss Venezuela Tierra 2011 recordó los sacrificios que tuvo que hacer para llegar al peso indicado que le exigían en el certamen. "Yo solo comía atún en agua y comía lechuga y piña. Yo estaba enferma, no comía, tenía problemas digestivos, se me crearon muchas intolerancias y alergias gracias a eso", contó la zuliana.

La criolla asumió que aunque no tenía un padecimiento en específico, su cuerpo automáticamente quería expulsar los alimentos, lo que le provocaba vómitos. "No fui bulímica ni anoréxica pero sí vomitaba. No me lo inducía pero el cuerpo lo expulsaba y yo dije: 'wow, estoy mal, estoy enferma'", agregó.

Preocupada por su salud, Villalobos acudió a un especialista y ahora continúa su vida con una dieta limitada. Después de varios exámenes de sangre, conoció que hay cosas que su cuerpo no puede recibir. Actualmente, goza de una buena salud pese a que muchos lo duden, razón por la cual hace caso omiso a los malos comentarios.

"Cada quien decide como quiere estar, ¿por qué criticar cuando ni siquiera conoces su historia? Siempre he sido delgada, no sé cuál es el tema, no sé cuál es la información que tienen dentro cada persona para juzgar y criticar porque lo que no te gusta de otro es lo que tienes que acomodar en ti mismo", aseveró. La también comunicadora social explicó que aunque no tenga las curvas y los glúteos de antes, se siente muy a gusto con su figura pues antes estaba enferma y ahora está logrando estabilizar su salud, pese a que en los estudios realizados le diagnosticaron un síndrome que afecta su bilirrubina.

2011 vs 2023

Tras notar que su cuerpo se ponía amarillo cuando no podía dormir o comer, Osmariel recibió atención médica y se enteró que sufría del síndrome Gilbert, que provoca el aumento de su bilirrubina. A pesar de que no tiene cura, es benigno y le permite a la animadora poder seguir su vida con normalidad. Al mismo tiempo, determinaron que su nutrición está estable y debe continuar con su misma rutina alimenticia.