¿No quería una niña? Maluma habla de su reacción cuando supo el sexo de su bebé (+Video)

En las últimas semanas, el cantante colombiano Maluma, ha mostrado una faceta que nunca mostró y es el sentimentalismo que le causa la paternidad. Luego de anunciar que su novia está en la dulce espera, el artista no ha parado de mostrarle a sus seguidores el amor que siente por su futura hija junto a Susana Gómez, después de varios años de relación.

El pasado 19 de octubre, el paisa sorprendió a sus fanáticos que asistieron a su concierto en el Capital One Arena de Washington D.C, en Estados Unidos, al confirmar que se convertirá en padre por primera vez junto a, la también colombiana, una noticia que lo tiene muy emocionado y por ello no ha parado de publicar fotografías besando la pancita de Gómez, transmitiéndole su amor a París.

Aunque ahorita no cabe de la emoción, al principio no estaba muy contento de ser padre de una niña, pues a su juicio sería un karma para él. “Voy a ser sincero, al principio cuando supe dije: ‘juepucha va a ser una niña’, pero por qué reaccioné así, porque dije: ‘ese va a ser mi karma’”, comentó el cantante. Fue tanta su idea que el reggaetonero se insistió a sí mismo que sería un varón. “Ya después yo dije: ‘es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza y me niego a que es una niña, repitiendo es niño, niño, niño’”, agregó.

Los felices padres no perdieron tiempo al anunciar el sexo y el nombre de su hija, y es que, ambos lo tenían muy claro pues si hubiera sido niño también se llamaría París, básicamente por los recuerdos que les trae la ciudad del amor. “Se llama así porque la hicimos en esa ciudad”, reveló Maluma.

Hace semanas se rumoró que Juan Luis Londoño Arias (su nombre real), le había pedido matrimonio a su novia después que se le viera en la mano un anillo de compromiso. Ante esto, el paisa decidió reírse de la situación y aclarar lo que estaban comentado: “Después del post en IG” se lee en la descripción de un video en Tik Tok, acompañando el texto con un emoji de risa y un anillo de diamante. Además, en el fondo se escucha el popular tema que sacó junto a Carín León.

“Dile al que te está informando, que te está malinformando, que te informe bien”, se escucha en la canción que utilizó para desmentir los rumores del supuesto compromiso, noticia que fue aceptada por sus fanáticas que suspiran por él y también entristeció a varios que soñaban con esta unión formal, pues a pesar de que la relación es algo hermética, han mostrado felicidad por la alegría de Londoño.