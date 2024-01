¡Mira quién es el nuevo amor de Angelina Jolie!

Luego de varios años de divorcio, Angelina Jolie, por lo que se puede ver, estaría comenzando una relación con “Akala” un rapero británico con quien comparte parte de la producción de su último proyecto, en el que le dará vida a la cantante María Callas. Las grabaciones han sido en su mayoría en Milán, La prensa italiana asegura hay una "gran complicidad".

Los compañeros de producción asistirían a un viaje que los dos realizaron a Jamaica para asistir al Festival Literario Calabash. Como también a varias cenas que comparten con el elenco, se les ha visto llegar juntos y sin separarse se regresan al hotel donde se hospedan.

James Kingslee McLean Daley, su nombre de pila, es nacido en Londres en 1983, se ha destacado como un talentoso rapero, poeta, escritor. Su carrera musical despegó en 2004 con el lanzamiento de "Freedom Lasso", seguido por otros cinco álbumes aclamados. Además de su éxito en la música, es un poeta publicado con obras como "Natives" (2016) y "The Book of Notting Hill" (2020). El artista también es conocido por su activismo educativo, siendo el fundador de The Hip-Hop Shakespeare Company, una iniciativa que busca hacer la literatura clásica más accesible para los jóvenes a través de la conexión con la música contemporánea.

La producción en la cual la actriz asume el papel de la famosa cantante de ópera María Callas es la película biográfica del productor chileno Pablo Larraín, que está previsto que se estrene a finales de 2024 o en 2025. Aunque la pareja ha sido vista junta en eventos anteriores, ni Angelina Jolie ni Akala han confirmado ni desmentido los rumores. Los fans de ambos artistas esperan con curiosidad para ver si este nuevo romance se confirma o queda en simples especulaciones.