Miguel Moly le lanzó a Marc Anthony por tener “novias más jóvenes que él”

Las últimas semanas han sido un torbellino para el cantante venezolano, Miguel Moly, quien hasta el momento continúa siendo blanco de críticas luego de que saliera a flote que se había separado de su exesposa, Wendy Villalobos, y a la semana ya había presentado a Elymar Zurita, una modelo de OnlyFans que le habría cautivado el corazón al merenguero.

Toda la polémica tomó fuerza, cuando su hijo mayor Jonathan Moly, criticó el hecho de que su padre hiciera “show” al salir públicamente con su nueva novia, a poco tiempo de haberse separado, pues a su juicio “la está cag*ndo” y afirmó que no tomaría el ejemplo de su padre de tener hijos con diferentes mujeres, pues recordemos que, además de los dos hijos que tuvo con Inés María Calero, Moly tiene una hija por fuera a quien reconoció en el año 2019.

Ante esto, el cantante de “La Piernona” rechazó los duros comentarios de su hijo, y se preguntó cuál trauma pudo haberle causado a su hijo, quien siguió sus pasos y también es cantante, pues para él, es perfecto. "Mi hijo y yo nos conocemos de toda la vida. Si tenía esa presión, ¿por qué nunca me lo dijo? Yo le hubiera explicado tantas cosas. Yo siento que él escuchó como una sola parte de la historia, ¿sabes?, y una mentira dicha mil veces se transforma en una verdad al final", expresó.

Ahora, el artista vuelve a ser noticia luego de que en su visita por Hollywood, visitara la recién instalada estrella del salsero Marc Anthony en el Paseo de La Fama, y es que, el caraqueño le preguntó a sus seguidores la razón por la que no critican al intérprete de “Vivir mi vida” por tener novias más jóvenes que él, tal como lo hacen en su contra por llevarle unos cuantos años de más a Elymar.

“A él si no lo critican por tener mueres más jóvenes que el? Por favor estoy j*diendo como buen Venezolano que soy, , dejen de desgarrarse las vestiduras hablando tanta paj…”, expresó el artista. “Aparte de toda la gente que me quiere, que gracias a dios son muuuuuchos, ahora también me siguen sacerdotes, hombres y carajitos frustrados y mujeres dolidas, que ladilla, díganme los súper sabios que me dicen, tú no eres Mark Antoni, menos mal que me lo dijeron, sino no me doy cuenta la infelicidad es gratis”, remató Moly.