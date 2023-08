Internautas le dan más palo que a una piñata a ‘tiktokers’ venezolanos por este controversial motivo

Los ‘tiktokers’ venezolanos Emmanuel Marcano y su madre Zuleima y Andy Toala, están siendo blanco de críticas luego de hacer una aparición pública junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, en el programa “Con Maduro + Vida”, que se dedicó la noche de este lunes a la importancia del cuidado a las tortugas.

Sin razón alguna, los usuarios de las redes sociales se fueron en contra de los creadores de contenido, tildándolos de “apáticos” y que “no les interesa el país”, cuando su misión era interactuar con el primer mandatario sobre la influencia de las redes sociales.

Marcano, uno de los implicados, se defendió a través de su cuenta en Instagram alegando que a él no le importa la política. “No, no hay cheque. ¿Por qué? Porque si no trabajo no como, si no me la juego no como, a mí no me importa la política ni nada que ver con eso (…) Muchos piensan que tú llegas al sitio y te dan un cheque y bienvenido al enchufe, pues no señores, yo fui porque me contactaron para ir al programa”, sentenció Emmanuel.

Esto desató una ola de comentarios por parte de los seguidores que no lo perdonaron. “Dejar de seguir a Emmanuel. Aquí, botón a la derecha”, “Yo jamás me sentiría orgullosa que ese presidente me invitara a su programa”, “Una seguidora menos. Nada se negocia por fama”, “Papá usted no sabe ni lo que está diciendo”, “Te mataste solito”, se lee en la publicación.

Por su parte, y aunque no ha emitido comentario alguno sobre su visita al canal del estado, Toala también tocó con la misma suerte y ha sido apaleado por las redes. “No te seguía ahora menos lo voy a hacer”, “Seguidor menos hermano. Dios te bendiga”, “Otro vendido más”, “Que lástima se perdió otro talento”, “Arruinaste tu carrera compadre”.

Cabe recordar que, Emmanuel Marcano se hizo famoso hace algunos años gracias a sus cómicos videos con su madre Zuleima y quien en su momento era su novia, Daniela López. Mientras que Andy se hizo conocido con “la cita de Tinder”.