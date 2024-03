Hay que bailar pegado: Shakira habla de por qué sigue soltera (+Video)

Unos días antes del lanzamiento mundial de su último disco "Las Mujeres Ya No Lloran", la cantante Shakira concedió una entrevista en donde habló de su vida amorosa y la razón de mantenerse soltera pese a los múltiples rumores de noviazgos.

La cantante colombiana que se ha mantenido vigente durante más de 20 años en la industria de la música, agradeció el apoyo de sus fanáticos durante su separación con el futbolista Gerad Piqué, a quien le dedicó varias canciones tras sus separación de cuerpos.

Shakira explicó en una entrevista para Zane Lowe, del programa The Zane Lowe Interview de Apple Music, la razón por la que ha decidido mantener soltera tras dos años de haber terminado su relación con el papá de sus hijos. "Es bueno no tener marido. No sé por qué me estaba arrastrando. Es como si ahora me siento con ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones”.

Agregó que no está interesada en encontrar un nuevo amor y agradece estar rodeada de grandes amigos. "Experimentando el amor, experimentándolo plenamente con todos sus picos y valles, es tan esencial para la vida humana. Amo el amor pero creo que incluso amo un poco más la amistad”

La barranquillera en álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" contará con la colaboración de nuevos artistas como la estadounidense Cardi B así como la vuelta de otros artistas que han trabajo anteriormente con Shakira como Rauw Alejandro. El disco tendrá su lanzamiento mundial este viernes 22 de marzo en las plataformas digitales y en tiendas físicas a través de un vinilo.