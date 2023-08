Erika de La Vega explicó cómo le "cambió la vida" haber visto a Beyoncé

Como niña obediente que sigue consejos, la presentadora venezolana Erika de La Vega se fue a ver este fin de semana a Beyoncé en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, como parte de su gira Renaissance World Tour, show que tal como lo confesó en su cuenta de Instagram, le cambió la vida a la también locutora.

“’Me, myself and I. that’s all I got at the end’ Queen B lo dijo, En Defensa Propia”, comenzó la criolla citando el exitoso tema de la artista, llamado “Me, Myself and I”. Y es que, mediante un carrusel de cuatro videos de la explosiva presentación, De La Vega reveló que en uno de los primeros episodios de su programa “En Defensa Propia”, le dieron tres consejos para reinventarse y entre ellos estaba VER a la cantante estadounidense.

“Aunque inicialmente solté una risa, escuchar a Amalia me hizo apreciar la música de Beyonce de manera más profunda. Pero fue en un concierto hace unos días cuando finalmente vi a Beyonce en acción. Más que una artista, ella irradiaba una fuerza. Una furia por defender a quien eres”, relató la venezolana.

“En ese concierto, la gente se vestía con brillos y mucho detalle en sus outfits, y ahí comprendí que era más que un concierto: era una invitación a ser auténtico y brillar. Verla bailar y expresarse sin pedir disculpas me inspiró a liberarme de mis propias limitaciones. Presenciar a Beyonce es aceptar una invitación a ser audaz, a conquistarnos antes de salir a conquistar y celebrar nuestra feminidad y erotismo, y desafiar lo que se espera de nosotros. Me fui concierto con la resolución de abrazar mi SER interior y celebrar mi esencia”, continuó.

Para finalizar, Erika admitió que Amalia tenía razón y que Beyoncé la había inspirado a reinventarse, pues, admirar a otras mujeres “nos ayuda a transformarnos constantemente #EnDefensaPropia”, al mismo tiempo que, invitó a sus seguidores a leer más de sus historias en su página web a la cual deben suscribirse.

Actualmente, la recordada animadora de “Diente por diente”, se encuentra promocionando su conversatorio “Cambio y Fuera. Creando tu yo del futuro”, en el que invita a los oyentes a conocerse a ellos mismos, probar otros rumbos, dedicarse a otras cosas y ser felices. Asimismo, les da las herramientas para aprender a arriesgarse, desde la experiencia que ella misma ha vivido.