Declaraciones de 'El Puma Jr.' dejan entrever que José Luis Rodríguez podría estar detrás de su muerte (+Video)

La tarde del 11 de octubre de 2023, las hermanas Liliana y Lilibeth Morillo informaron que su hermano Juan José Rodríguez, mejor conocido como 'El Puma Jr.', había fallecido a sus 52 años de manera repentina en Pereira, Colombia. Además, causaron intriga al manifestar que investigarían las verdaderas razones de su repentina muerte.

Tras su muerte, salieron unas declaraciones del mismo Juan José que causaron inquietud, pues en una entrevista publicada en diciembre de 2022 con Claudia Decalza y Lupita Martínez, el caraqueño confesó que había recibido amenazas de muerte por parte de la familia Rodríguez y los hizo cargo de algo que pudiera sucederle.

"Lo que pasa es que esto ha traído una cantidad de problemas serios a tal punto de que pesan sobre mí amenazas de muerte (...) en vez de parecer una familia unida parecemos una de leones, una familia felina y creo que eso no se vale", contó Rodríguez. El también cantante aseveró que había dejado por escrito todo lo que le estaba sucediendo: "Yo sí dije que tenía una carta que, si a mí me pasaba algo, él era responsable, y por supuesto, la carta la tienen un periodista muy conocido y mi abogado".

Entre tanto, 'El Puma Jr.' dio nombres de quienes presuntamente estarían involucrados en un plan de ataque en su contra. "No solamente está involucrada la esposa, Carolina (Pérez), lo están otros miembros de la familia que han hecho como un complot en contra mía".

"Esto ha llegado tan lejos que lo único que falta aquí es que ellos me maten y me velen. Creo que es lo que quieren hacer", finalizó Juan José, quien no era aceptado por el cantante de "Pavo Real" pero sí por sus medias hermanas Liliana y Lilibeth, e incluso por la ex de 'El Puma', Lila Morillo.

Juan José Rodríguez nació en Caracas, y cuando salió al ruedo musical como cantante y productor se hizo acreedor del apodo ‘El Puma Jr.’, por su notable parecido con José Luis Rodríguez, quien aseguraba era su padre. En varias entrevistas, Juan José confesó que era hermano de Liliana y Lilibeth, pero su padre lo negó y fue presentado por un familiar. “Legalmente tengo el apellido, soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano”, dijo.