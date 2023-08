¡Cuanta elegancia! Mira el estilo con el que visten a Gianella, la hija de Anuel AA

En octubre del 2022, una nueva polémica se asomaba a la vida del cantante puertorriqueño Anuel AA, luego de que la modelo colombiana Melissa Vallecilla, afirmara que su pequeña hija era fruto de una noche de pasión con el reggaetonero, con quien tuvo un corto romance y un encuentro sexual en el que el artista se negó a usar preservativos, y de allí se creó Gianella, a quien por varios meses el boricua se encargó de rechazar.

Tras meses de lucha para que el reggaetonero se hiciera cargo, en el mes de abril de este año, y en medio del nacimiento de su otra hija, Cattleya, el cantante hizo uso de sus redes sociales para anunciar que las pruebas de ADN daban por hecho que la hija de Vallecilla, también llevaba su sangre. “No puedo ni dejaré a ninguna hija abandona, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo”, escribió el artista.

“Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija (…) es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija”, escribió.

Desde que finalmente aceptó ser el padre de la pequeña de un año, se le ha visto muy cercano a ella, e incluso compartiendo con su hijo mayor Pablo Gazmey, demostrando el amor que comenzó a sentir por la bebita, y aún sin poder juntar a sus tres hijos, pues la guerra que tiene con Yailin ‘La Más Viral’ lo aleja cada vez más de la posibilidad de ver a su hija crecer.

Pero, para entrar en materia… Comentamos que, a través de las redes sociales, Melissa muestra constantemente el crecimiento de Gianella, y cómo son sus actividades diarias, sus primeros pasos y los paseos que realiza con la bebé, pero si hay algo que llama la atención es la vestimenta de la niña, pues siempre la mantienen impecable.

Una reciente publicación en su cuenta de Instagram manejada por su madre y en la que acumula 639 mil seguidores hasta el momento, cautivaron al público con unas fotografías hechas antes de ir a una fiesta, luciendo un vestido de la marca Burberry en colores blanco, marrón, negro y rojo, con unos zapatos del mismo estilo. Además, la primera niña que tuvo el cantante se ve muy risueña, lo que demuestra que sin duda alguna es una niña muy feliz.

“Que hermosa esta pero si que es igualita a Pablito”, “Yo no se como el fue que el no creyó que esa fuera su hija si es tan igualita”, “Me muero, guapísima mi sirenita hermosa”, “Su ropita y peinado. Dios te bendiga muñequita”, “Preciosa y melisa muy buena madre se nota”, “Es toda una modelo,una muñequita de porcelana,con clase,la visten con amor”, “Woo que chulería de nenita y demasiado arreglada”, son algunos de los comentarios.

Recordemos que, al intérprete de “Medusa” no se le ve con la niña desde el pasado mes de junio cuando Gianella cumplió su primer añito y lo celebró por todo lo alto con su familia, una fiesta en la que también estuvo su hermanito Pablo, y que duró todo un fin de semana terminando con una espectacular pool party acompañada del trapero.