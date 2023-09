Así es el rollo: Shakira, Omar Acedo, Miley Cyrus y Anne Jakkphong

NINGUN VOCERO de la organización Miss Universo se ha hecho eco de los rumores sobre la supuesta posibilidad de que el certamen se realice el año próximo en Venezuela. Lo que se viene comentando en las redes sociales no son más que especulaciones, entre las cuales destacan las presuntas conversaciones de la señora Anne Jakkaphong y funcionarios del gobierno nacional. Nunca se dijo fecha, ni lugar de tales reuniones y tomando en cuenta la importancia del hecho, llamó muchísimo la atención que ninguna de las partes se haya manifestado al respecto, por lo que dicha información fue catalogada inmediatamente de “fake news”. Recientes elucubraciones sostienen que no hubo acuerdo entre las partes y que la presidenta del certamen decidió “dejar la cosa hasta ahí”, aunque no es nada nuevo que la opción de realizar el MU en nuestro siempre ha estado latente.

EL HERMESTISMO con que rodean al Miss Venezuela 2023, crece cada día más. Y aunque la comunicación entre los medios y la organización es prácticamente inexistente, desde hace unos años para acá, en esta nueva edición del concurso es alarmante la falta de información. A no ser porque en Venevisión develaron el misterio de las 25 candidatas y fueron presentadas en pantalla el pasado 9 de septiembre, del resto de lo que viene en camino no se sabe absolutamente nada. Tengo entendido que varios colegas han tratado de abundar en detalles sobre la producción del evento que están preparando “a puertas cerradas” y el “aún no tenemos información” ha sido la respuesta. Todo ello sigue evidenciando el desinterés tanto de la Organización Miss Venezuela como de Venevisión. Pudo saberse que había sido contrada una periodista para esta tarea, que no está desarrollando como debería, ya que hasta ahora no ha establecido ningún contacto con los medios. Así es el rollo.

Anne Jakkaphong

EL ESCANDALO persigue, una vez más, a Shakira. Y esta oportunidad se trata de una acusación de plagio que le acaba de hacer una actriz peruana llamada Miriam Saavedra. La ganadora del reality “Gran hermano VIP 6” en España, sostiene que la estrella colombiana “copió” su “baile del gusano”. La ridícula aseveración fue formulada por esta artista en el programa “Fiesta” que transmite Tele-Cinco “Me disgusta mucho porque se ha copiado de mis pasos para su nuevo video. Por eso me tiene que indemnizar”, dijo Saavedra, dejando ver las costuras de sus malas intenciones porque, obviamente, lo que busca es dinero. Y como si eso no fuera suficiente, lanzó esta perla: “Rechacé a Piqué cuando quisieron presentármelo en una discoteca de Barcelona (España). Soy fans de Shakira y por eso no me interesó”, señaló la artista peruana. Vale precisar que la cantante ha tenido enorme éxito con su nuevo video “El jefe” junto a Fuerza Regida, el cual ya cuenta con 27 de millones de visitas, allí baila el gusano que “picó” a Miriam Saavedra.

Miley Cyrus

LOS RUMORES que surgieron con respecto al show del medio tiempo del Super Bowl 2024, cesaron con el anuncio de que Usher será la figura principal del importante evento, luego de que se asomaron los nombres de Taylor Swift, Beyonce y el Miley Cyrus que fue el que más sonó. Ahora la revista Variety asegura que la cantante rechazó la propuesta, pues a pesar de que su carrera musical renació este año, gracias a su hit “Flowers”, aún no se encuentra bien emocionalmente, y ha decidido seguir alejada un tiempo de los escenarios. El tema, lanzado a principios de este año, se convirtió en un auténtico fenómeno musical a nivel mundial y ha registrado cifras récord de reproducciones en Spotify. Semanas atrás sus fans especulaban sobre que la cantante habría pactado su participación en el Super Bowl, que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde, finalmente, Usher será la estrella, según confirmó la NFL.

Omar Acedo

EN GUERRA se declara Omar Acedo, quien lanzó al mercado su nuevo tema titulado “Besos en guerra”, el primer sencillo del álbum que prepara junto a Cobi Music para 2024. Tras anunciar la firma con la empresa de management internacional Cobi Music, el artista criollo sigue dando pasos firmes hacia su reconocimiento global con el estreno de este tema grabado entre República Dominicana y Venezuela. Acedo destacó su sonido tropical urbano con un toque de pop característico de "El Viajero", como se le conoce y “Solo contigo” que lo llevó al top de las carteleras musicales y suma más de 22 millones de visualizaciones en YouTube, El artista venezolano sigue apostando a lo romántico y ahora se potencia a nivel internacional. Por cierto, que el 17 de noviembre, Omar Acedo, junto a Omar Enrique, participará en el concierto de Jerry Rivera y Elvis Crespo en la terraza del CCCT.