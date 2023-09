¡Ay papá! Natti Natasha y Tokischa se confesaron sobre el tiempo que llevan sin tener relaciones sexuales

La semana pasada, las cantantes Natti Natasha y Tokischa, levantaron el polvo en las redes sociales luego de que se filtraran algunos fragmentos del detrás de cámara de un nuevo videoclip que preparan juntas. En las imágenes se les ve salir de una casa para subirse a unas motos en el barrio Villa Francisca de República Dominicana, luciendo unos atuendos bastante sensuales.

Este remix del tema “No pares” original de Natti Natasha, fue rechazado por los usuarios de las plataformas digitales, quienes además criticaron el aspecto de ambas reggaetoneras. “Pensé que estaban saliendo del burdel, ni el Moulin Rouge se atrevió a tanto”, “Natti me decepcionaste”, “Nada bueno se puede esperar solo vulgaridad”, “Natti caíste muy bajo”, fueron algunos de los comentarios emitidos por la gente que evidentemente le dio con todo a Tokischa.

Ha sido tanto el rechazo por la nueva canción, que la plataforma TikTok bloqueó el tema musical, así lo confirmó la pareja de Natti, Rafael Pina, dueño del sello discográfico Pina Records. “No cantará música infantil por tener un bebé, no se rendirá porque la bloqueen de YouTube, no se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TikTok, no se ha rendido su papel de artista, empresaria, madre y esposa”, es parte de lo escrito en el comunicado.

Ahora bien, luego de la revolución, las dominicanas realizaron un live en Instagram, y todo se tornó muy caliente en el momento que les tocó hablar sobre su sexualidad. “Yo estoy muy nasty (grosera) porque tengo como un mes que no singo (tener relaciones sexuales), y toy muy ‘rrecha’”, confesó entre risas la intérprete de “Perra”.

“Amor dale gracias a Dios que es un mes, yo tengo un año y pico. Yo creo que casi yo no puedo hablar de sexo. En mi vida pensé que iba a durar un año y pico sin na’. ¿Tú no me tienes un chin de pena? Dime la verdad. ¡Eso es crítico!”, dijo la cantante de “La mejor versión de mí”, quien se encuentra alejada de su pareja Raphy Pina.

Recordemos que, el productor musical está detenido por posesión ilegal de armas de fuego, por lo que deberá cumplir una condena de tres años y cinco meses de prisión. Además, de achacarle una multa de 150 mil dólares y tendrá tres años más en libertad condicional una vez salga de la cárcel el 21 de enero del año 2025. Esta es la razón por la que Natti Natasha ha estado sin actividad sexual, porque posiblemente se le dificulte tener algún encuentro amoroso con su marido.