Fallece el primer actor Otto Sirgo, figura de "Rosa salvaje" y "Lazos de amor"

La industria de la televisión mexicana se viste de luto, por la muerte del primer actor Otto Sirgo, quien realizó una exitosa carrera el cine, teatro y televisión, con importantes novelas como "Lazos de amor" y “Rosa Salvaje”, está última al lado de Verónica Castro.

Confirmación de la muerte

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte del actor, quien por más de cinco décadas estuvo vigente en la pantalla chica de México, una de las más respetadas y seguidas.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, expresó el gremio a través de un mensaje en Instagram.

La Asociación no reveló detalles de cómo murió el artista, o si presentaba alguna enfermedad que lo habría dejado en un estado vulnerable.

Trabajo con los grandes

Aunque Otto nació en La Habana Cuba, su carrera la desarrolló en México donde estuvo al lado de importantes figuras como Lucero, Verónica Castro, Edith González, Chantal Andere, entre otros.

“Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, finaliza el mensaje de ANDA en Instagram.