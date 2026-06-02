Carolina Sandoval se da tremendo beso con un apuesto actor mexicano

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La tarde del 1 de junio, los encargados de dejar a la audiencia con la boca abierta fueron la carismática presentadora venezolana, Carolina Sandoval y el galán de telenovelas mexicano David Zepeda.

Todo transcurría con la energía que caracteriza a la comunicadora, conocida por no tener filtros frente a las cámaras. Zepeda, quien asistió al programa para promocionar su más reciente proyecto televisivo, se vio envuelto en una atmósfera de picardía que subió de tono rápidamente.

Carolina Sandoval no perdió tiempo

La chispa se encendió cuando la criolla, fiel a su estilo directo y bromista, mencionó que estaba haciendo “casting” para Televisa, asegurando entre risas que lo único que le faltaba pulir era la técnica para los besos de ficción.

Ni corto ni perezoso, el galán mexicano recogió el guante de inmediato y demostró por qué es uno de los actores más cotizados de la industria. Sin pensarlo dos veces, David se acercó a la conductora y selló el momento con un “ardiente” beso, no sin antes preguntarle su estado civil.

Las reacciones en el set de grabación no se hicieron esperar. Entre gritos de sorpresa de los presentes, aplausos y risas nerviosas, la propia Carolina quedó visiblemente impactada, aunque manteniendo el sentido del humor que la caracteriza.

La verdad detrás del beso

Aunque todos quedaron anonadados, incluyendo a Carolina, la realidad es que no existió un beso y mostraron que verdaderamente la escena fue sacada de una novela. “Pero tú sí hueles rico, yo así sí quiero venir a trabajar; cancelo mis vacaciones, ya no me voy para ningún lado”, dijo la criolla.

Vale resaltar que, David visitó el estudio de “¡Siéntese quien pueda!”, para hablar sobre su papel protagónico en la telenovela “Tan cerca de ti, nace el amor”, una producción que trae romance, drama familiar, acción e intriga en el mundo del motocross.

“Este personaje considero que llega en un gran momento en mi vida personal por la responsabilidad que es interpretar a un hombre que se va a hacer cargo de tres niñas y de un adolescente, cómo ser guía de estos angelitos que se han quedado sin padres”, explicó el azteca.