Verónica Castro renueva su imagen a sus 73 años: Así luce

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A sus 73 años, Verónica Castro apostó por un cambio de look que sorprendió a sus seguidores. A través de una publicación en Instagram, el estilista a cargo mostró la transformación de la diva, que desató comentarios de halagos por su apariencia rejuvenecida.

La magia estuvo en las manos de Pepe Gutiérrez, quien presumió del resultado en varios posts. En las imágenes, la actriz mexicana luce una melena plateada con volumen y ondas que realzan sus facciones.

Entre mensajes y opiniones positivas sobre su avasallante renovación, los seguidores reaccionaron con elogios.

“¡Qué hermosa!”. “Ella luce espectacular”. “Quedó súper bonita y se ve más joven, buen trabajo, maestro”. “Si ya es hermosa, quedó aún más espectacular. Extraño sus programas nocturnos”. “Bellísima como siempre la hermosa Verónica Castro”, fueron algunos de los comentarios en línea.

¿Qué se hizo Verónica Castro?

Para esta oportunidad, Verónica Castro apostó por un silver balayage contouring que ahora luce con naturalidad; sin embargo, la también cantante no ha hecho publicaciones sobre su nueva imagen.

Por su parte, el estilista compartió que haber trabajado con la actriz fue un “sueño cumplido” y subrayó la satisfacción de Castro con el resultado final de su imagen.

“Quienes me conocen de años saben cuánto amo y admiro a Verónica Castro me sé sus diálogos sus canciones sus coreografías y gracias a Alfonso Waithsman tuve el honor de hacer el cabello de el rostro más bello de la televisión mexicana”, comentó el profesional en una publicación, dejando entrever su amor por la leyenda de la televisión mexicana.