Revelan fecha de salida del actor mexicano Pablo Lyle de la cárcel

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Pablo Lyle estaría a pocos meses de recuperar su libertad después de permanecer encarcelado en Estados Unidos por el caso que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano con quien tuvo un altercado vial en Miami en 2019.

La periodista Tanya Charry reveló en el programa El Gordo y La Flaca que el actor mexicano podría salir de prisión el próximo 29 de diciembre de 2026, una fecha que representa un cambio importante respecto al calendario que inicialmente contemplaba su condena.

Pablo Lyle recibió una reducción de su condena

Lyle fue condenado en febrero de 2023 a cinco años de prisión por homicidio involuntario, después de haber sido declarado culpable en 2022 por la muerte de Hernández. El hecho ocurrió el 31 de marzo de 2019, cuando una discusión relacionada con el tránsito terminó en una agresión física.

Según la información difundida por Tanya Charry, la fecha de salida que se manejaba inicialmente era septiembre de 2027, pero el actor habría obtenido una reducción debido al tiempo que permaneció bajo custodia durante el proceso judicial y a su buena conducta en prisión.

De concretarse la fecha señalada, Lyle abandonaría la prisión a finales de este año, después de varios años alejado de su carrera artística y de su vida familiar.

Su libertad no significaría el final de sus problemas legales

Aunque el 29 de diciembre aparece como la fecha prevista para que el azteca recupere su libertad, todavía tendría que enfrentar otro procedimiento. Charry explicó que el actor podría quedar sujeto a un proceso de deportación hacia México una vez concluya su condena.

La periodista señaló que las autoridades migratorias podrían comenzar ese trámite antes de que termine oficialmente su tiempo en prisión, con el objetivo de evitar que permanezca encarcelado más allá de la fecha en la que corresponde su liberación.

De esta manera, el cierre de su condena no necesariamente supondría un regreso inmediato a México, pues primero tendría que resolverse su situación migratoria en Estados Unidos.

El caso que cambió la vida del actor

La historia judicial de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando tuvo un altercado de tránsito en Miami con Juan Ricardo Hernández. Durante la confrontación, el actor golpeó al hombre, quien cayó al pavimento y sufrió lesiones que posteriormente provocaron su muerte.

Después de un largo proceso judicial, Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional.

Desde entonces, el intérprete ha permanecido alejado de las telenovelas y de los reflectores. Su caso también golpeó profundamente a su familia. En junio de este año murió su padre, Jorge Christian Lyle, mientras el actor permanecía encarcelado y no pudo despedirse de él.