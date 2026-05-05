Ernesto Cortez cuenta el motivo de su abrupta salida de "¡Qué Locura!"

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Mencionar el nombre de Ernesto Cortez es recordar el popular programa “¡Qué Locura!”, show de Venevisión de cámara escondidas, con el cual le hizo muchas bromas pesadas a diversos artistas de la televisión nacional e internacional.

Sin embargo, un día Cortez salió de manera repentina del show y de la cadena, dejando al público con interrogantes del por qué.

Salida del programa

En una reciente entrevista fue muy claro en contar que en el show estrenado el 14 de septiembre de 2001, y conducido originalmente por él, hubo personas que no lo querían y la única solución era salir de manera abrupta de sus servicios.

“Fue un golpe de estado, de repente me sacaron. Hay muchas incógnitas, muchas especulaciones y yo tengo la mía. Para ciertas personas no les convenía que yo continuará en el show, y aún no sé el por qué, tengo mis sospechas”, aseveró.

Indicó que prefirió dejar todo así y continuar su camino, ante un hecho al cual aún considera “injusto”.

“El canal (Venevisión) realizaba cosas que no eran justas”, destacó en la conversación.

Recordemos que tras la salida de Cortez del programa fue Moncho Martínez quien entró como reemplazo.

Historia en Venevisión

Ernesto comentó que el inicio de “¡Qué Locura!” era solo agarrar videos divertidos de programas del mundo y presentarlos editados los viernes en media hora.

Sin embargo, Moncho y Hugo Carregal, le dieron la vuelta buscando un show que llamará la atención del público.

Para suerte de todos fue un éxito rotundo a la primera que los altos ejecutivos respaldaron, dando la orden que se transmitiera el día martes y en una hora.

“Se rompieron los esquemas en Venezuela, se habían realizado muchos programas de cámara escondidas, pero sin meterse con los talentos y con gente muy conocida”, dijo.

La primera víctima del show fue Daniel Sarcos en una broma con el inspector Rodríguez, que fue un rotundo éxito.