Daniel Sarcos imparable a los 58 años: Estrena su nueva canción y así se escucha

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Con la energía de siempre y con mucho talento, es como el presentador venezolano Daniel Sarcos ha estrenado su nuevo tema “Soy Caribe, Soy Mediterráneo”. La canción lanzada este martes 28 de abril, tiene videoclip en el que aparece el zuliano muy elegante.

Estreno musical

A través de Instagram el exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, ha anunciado que el tema ya se encuentra en las plataformas digitales, para que el público lo escuche y pueda contagiarse del ritmo.

“Ya mi nuevo tema “Soy Caribe, Soy Mediterráneo” está en todas las plataformas digitales. Escúchenlo y me dicen”, ha escrito el animador.

En el video aparece el productor musical Yasmil Marrufo, gran amigo de Daniel y pieza clave en la pre y post producción del tema.

Viajando por destinos increíbles

Daniel dijo que se tardó más de un año en la planificación del tema, y que para el videoclip viajó por diversos destinos como Barcelona, Niza, Livorno, Génova, Roma, República Dominicana y la Guajira Venezolana.

“Una canción que se convirtió en documental y en una maravillosa aventura”, destaca el artista de 58 años.

Internautas han aplaudido a Sarcos y esperan el 10 de mayo para sea subido oficialmente a su perfil oficial de YouTube.