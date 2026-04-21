Las soñadas vacaciones de Daniel Sarcos con su pareja y su hijo menor

Suscríbete a nuestros canales

El animador venezolano Daniel Sarcos compartió los mágicos días que vivió al lado de su familia en Washington. El criollo se mostró muy feliz de compartir momentos únicos con su pareja Alessandra Villegas, y su hijo Daniel Alejandro “El Churri”.

Viaje familiar

A través de Instagram el zuliano posteó imágenes visitando lugares icónicos de la capital federal de Estados Unidos como la Casa Blanca, El Capitolio, el Monumento Washington y el Monumento a Abraham Lincoln.

En las imágenes se muestran a la perfección lo grande que está Danielito, su único varón, fruto del amor que vive con Alessandra, quien ha regresado a la televisión por la puerta grande en el programa “Hoy día” de Telemundo.

Sarcos lució muy casual con una camisa azul y lentes. Mientras que Alessandra optó por una chaqueta y su cabellera al descuido.

“Fotos cómo estás a menudo me hacen recordar todos los pasos que he dado para llegar allí. Gracias a todos por siempre acompañarme”, escribió el exconductor de "Súper Sábado Sensacional".

Padres entregados

Para la familia Sarcos-Villegas es un placer viajar y crear recuerdos únicos, juntos han visitados destinos fantásticos como Francia, Perú y España.

Para los padres es muy importante que el pequeño Daniel Alejandro aprenda de historia, abrirle la mente y el corazón con experiencias únicas en Estados Unidos y el mundo.