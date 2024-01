“Entre dimes y diretes”: La animadora Melisa Rauseo y Carlota Sosa se acribillan por las redes sociales

A través del programa televisivo “Sábado en la Noche” transmitido por Globovisión, salió a la luz una polémica que involucra a la periodista Yolimer Obelmejias, la presentadora Melisa Rauseo y la destacada actriz, Carlota Sosa.

Durante la rueda de prensa a propósito de la obra teatral “Al pie del Támesis”, Obelmejias sufrió un desplante por parte de la actriz de 66 años, pues no quiso ofrecerle declaraciones.

“La actriz se paró, dijo que iba a cambiarse la ropa y yo inicialmente pensé que era que se iba a cambiar por un vestido o un traje distinto para no salir de la misma manera, como había salido en una entrevista que concedió a un canal extranjero de origen estadounidense que funciona en el país y cuando le pregunté me dijo no, es que Iván va a hacer esta entrevista solo y bueno, ahí finalmente entendí que no se trataba de otra cosa, sino que sencillamente tenía la convicción de que no le quería declarar a Sábado en la noche por ser un programa que se emite a través de la señal de Globovisión”, relató Obelmejias.

En este sentido, la animadora Melisa Rauseo, expresó que dicha actitud estaba relacionada con el “bullying”.

“Con respecto a la señora Carlota Sosa, para mí eso es bullying. Yo siento que hacerle ese desplante a una periodista que se acerca hasta un teatro para darle promoción a lo que es tu obra es bullying”, afirmó Rauseo.

Por su parte, la actriz de 66 años, no tardó en responder mediante las plataformas digitales, ratificando su criterio al respecto.

“¡Ahora si es verdad! Acusada de bullying por una señorita que habla mandibuleado y que de periodista tiene lo que yo de monja jajajaja”, publicó Sosa en su cuenta oficial en la plataforma X.

Mientras que, la tv host de Globovisión publicó un carrusel donde se puede leer un mensaje dirigido a Sosa.

Por último, el actor Iván Tamayo fue quien declaró al medio Globovisión sobre la pieza teatral que retorna a las tablas después de 16 años. Se trata de una obra original escrita por el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; cuya dirección está a cargo del director Héctor Manrique y tendrá varias funciones del 19 al 24 de enero, en el Trasnocho Cultural.