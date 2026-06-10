Elena Rose habla por primera vez de su relación: “Estoy enamorada”

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La cantante y compositora, Elena Rose, sorprendió al sincerarse sobre su vida sentimental durante una amena conversación con Clarissa Molina en el podcast “Clarissima”.

Aunque evitó revelar la identidad de la persona que ocupa actualmente su corazón, la artista confirmó que atraviesa un momento especial en el amor. Cuando Molina le preguntó directamente si estaba soltera, la intérprete respondió entre risas: “No, no, no”.

Sin embargo, dejó claro que vive esta experiencia con serenidad y sin apresurarse.

Elena Rose: "Estoy enamorada"

Al ser cuestionada sobre el dueño de su corazón, respondió: “Mi corazón es mío y de papá Dios, pero estoy enamorada, mi amor”, confesó la cantante, quien aseguró que está disfrutando nuevamente la conexión con alguien desde un lugar mucho más saludable.

Durante la entrevista, Elena explicó que se encuentra en una etapa de apertura emocional y crecimiento personal. Aunque prefirió no ofrecer detalles sobre su pareja, sí compartió cómo está viviendo esta experiencia.

“Estoy abriendo mi corazón porque creo que estoy disfrutándome conectar con alguien otra vez, de una manera sana”, expresó. La artista añadió que prefiere tomarse las cosas con calma: “Voy así, un paso a la vez”.

Sobre si la persona con la que sale es una figura pública, Elena restó importancia al tema y enfatizó que lo realmente relevante es cómo se siente actualmente: “No importa si es figura pública o no. Lo que está pasando es que estamos pasándola rico y gozando”.

Una pareja consentidora y presente

La cantante también habló sobre cómo es cuando está enamorada. Según contó, le gusta cuidar y hacer sentir especial a la persona con la que comparte su vida. “Yo siento que naturalmente soy muy consentidora. Me encanta consentir, me encanta escuchar”, afirmó.

Incluso reveló algunos detalles de su forma de demostrar cariño: “Quiero hacerte un masaje. Me gusta hacer sentir que la persona que está conmigo se sienta como un rey”.

Para Elena, una relación saludable se basa en la comunicación, la tranquilidad y la conexión emocional. “Quiero que estés chévere, quiero hablar, quiero conectar. Y que sea algo bien tranquilo y bien saludable”, señaló.

Una visión madura del amor

La intérprete de “Caracas en el 2000” aseguró que vive el amor desde una perspectiva distinta a la de años anteriores, marcada por una mayor serenidad y madurez. “Qué bonito es poder seguir teniendo relaciones en diferentes etapas de tu vida”, reflexionó.

Asimismo, comentó que actualmente se siente muy conectada con su energía femenina y con aspectos más profundos de sí misma.

“Ahorita me estoy encontrando muy en mi energía de mujer”, dijo. “Me importan otras cosas, hay más tranquilidad, serenidad, y yo creo que eso me empodera mucho como mujer”, añadió la artista.