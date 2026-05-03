El bonito gesto que tuvo la actriz Betty Hass con los venezolanos en Chile

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El viernes 1 de mayo se conmemoró el Día del Trabajador, por lo que la actriz y humorista venezolana Betty Hass, tuvo un bonito gesto con sus compatriotas en Chile, regalando durante todo el día carne a la parrilla.

Celebrando a los suyos

En redes sociales corren imágenes de la criolla que fue parte de “Radio Rochela”, regalando la carne con cariño y abrazo a las personas, una muestra de integridad y respeto por los suyos.

El cariño de la gente para la artista se hizo notar en los videos, en especial en una mujer que le dedicó unas hermosas palabras por la carne hecha a la parrilla, recordando ese sabor característico del infinito llano venezolano.

Betty tiene en Chile un restaurante de comida venezolana que lleva por nombre “La Arepería Chile”, en la que deleita a quienes lo visitan con platillos de nuestra tierra como arepas, cachapas, sopas, pabellón, almuerzos, entre otros.

“Betty está con nosotros y con la familia venezolana para disfrutar del sabor único de la carne, totalmente gratis”, escribieron en Instagram.

Muestras de cariño

No es la primera ocasión que la artista que brilló en la televisión nacional en parodias como “La venteveo”, “La sifrina de Caurimare” y “La mujer del terror del llano”, es aplaudida por su trabajo.

En otras oportunidades el público ha apoyado su esfuerzo y dedicación para ganarse la vida en Chile, con el apoyo de su familia y amigos cercanos.