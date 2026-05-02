Cantante y actriz venezolana pide ayuda para operarse urgente de la columna

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La actriz y cantante venezolana Rose Ordoñez utilizó su perfil de Instagram para informar que necesita ayuda para costear su operación de columna. La artista de teatro musical indicó que el año pasado se lesionó cargando a su abuelo, y como producto le salió una hernia discal.

Necesita ayuda urgente

La artista que ha trabajado en obras de teatro importantes como “Scrooge el musical”, contó a sus seguidores que siente un dolor muy fuerte que no le permite estar sentada por mucho tiempo y cuidar de su abuelo, por la poca movilidad que presenta.

“Me diagnosticaron una hernia discal. Es imposible realizar algo, camino con mucho dolor y trabajar como artista se me hace cada vez más cuesta arriba”, indicó Rose.

Destacó que previo a los resultados de que necesita ser operada, recurrió a ejercicios y tratamientos que no resultaron.

En su perfil de GoFundme destacan que debe recaudar la cifra de $13.000 para cubrir la operación, el proceso y el post operatorio.

“En un acto de absoluta generosidad, mi neurocirujano no va a cobrar sus honorarios”, aseveró.

¿Quién es Rose Ordoñez?

Es una cantante venezolana que acumula 2,043 seguidores en Instagram, con quienes comparte imágenes y videos de su talento musical.

Ha participado en piezas teatrales con artistas de la talla de Dora Mazzone, Julie Restifo, Javier Vidal y Henry Soto.

Además, trabajó en la pieza musical Los Miserables realizada en el Teresa Carreño.