La impactante confesión de actriz venezolana: "Al bordo de la muerte tres veces"

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La actriz y presentadora venezolana, Ivonne Reyes, es uno de los rostros criollos más populares en la madre tierra España. En un reality la también modelo mostró su lado más sensible, contando que ha estado al borde de la muerte en tres ocasiones.

Fue en el reality “Supervivientes” del canal Telecinco, que la artista habló de que muchos de sus recuerdos de la vida son de soledad y tristeza, en especial en su infancia, que considera uno de sus momentos más críticos.

Una dura confesión

Contó que durante su infancia en muchas ocasiones se sintió totalmente “apartada”, lo que le generó mucho dolor.

Lo más duro fue cuando la criolla habló de una crisis que tuvo hace algunos años asegurando que estaba pérdida de manera personal, emocional y económica, al punto de quedarse sin nada luego de haber conquistado la televisión española.

“Me quede en la reina. Me sentía muy pérdida y estuve al borde de la muerte tres veces”, contó en el show de telerrealidad, del cual es concursante.

Las palabras dejaron a los espectadores impactados y rápidamente tomaron foco en los medios españoles, que no conocían esos detalles en la vida de la venezolana.

Luz al final del túnel

Sin embargo, no todo fue un desgaste emocional para Ivonne, explicó que la llegada de su hijo Alejandro, le trajo mucha paz llamándolo “lo más importante de su vida”.

Reyes nació el 8 de octubre de 1967 en Valencia, estado Carabobo.

En Venezuela participó en telenovelas como “Hechizo de amor”, “La verdad de Laura”, “El país de las mujeres”, “Abigail”, entre otras.

En España tiene enorme éxito participando en programas como “El precio justo” y “El gran juego de la oca”, que la hicieron ganarse el respeto en cadenas como Telecinco y Antena 3.