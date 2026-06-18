Daniela Alvarado hace reveladora confesión sobre su maternidad

Suscríbete a nuestros canales

Meses después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, la actriz venezolana Daniela Alvarado, volvió a hablar sobre la maternidad y dejó declaraciones que han generado una ola de reacciones entre sus seguidores.

La protagonista de exitosas producciones como “Juana la Virgen” y “Voltea pa’ que te enamores” ha vivido un año marcado por emociones intensas. Tras anunciar la llegada de su hija adoptiva Olivia a inicios de 2026, también enfrentó la dolorosa pérdida de su bebé Cordelia.

Ahora, en medio del proceso de duelo y reconstrucción familiar, Alvarado decidió sincerarse sobre si estaría dispuesta o no a intentar convertirse en madre nuevamente.

La pérdida que cambió la vida de Daniela Alvarado

La actriz ha sido especialmente transparente al hablar del complejo proceso que vivió durante su embarazo. En una reciente entrevista con Shirley Varnagy, relató que, después de varios años intentado concebir logró quedar embarazada de manera natural, pero todo se complicó.

Problemas con la placenta y contracciones prematuras terminaron provocando un parto a las 22 semanas y tres días. Alvarado recordó que su hija Cordelia nació con vida y respiró durante unos minutos antes de fallecer, una experiencia que describió como un gran dolor profundo.

La actriz también confesó que continúa haciéndose preguntas sobre lo ocurrido, aunque nunca perdió la fe durante el proceso.

“Yo sé que él está ahí, yo no dudo en ningún momento de que Dios existe (…) yo no pierdo la fe en él y de que él está haciendo lo que es mejor para mí y lo que va a ser mejor para nosotros”, destacó.

¿Volverá a intentar quedar embarazada?

Precisamente sobre esa posibilidad, Daniela dejó claro que no ha cerrado la puerta a la maternidad biológica. Aunque reconoce que el camino ha sido emocionalmente agotador, aseguró que sigue creyendo en los planes de la vida y que no descarta volver a intentarlo en el futuro.

“Si a mí me toca adoptar nuevamente yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo, si me toca traer un niño al mundo, que lo voy a seguir intentando mientras se me dé en mis posibilidades físicas y psicológicas, porque es un trayecto muy duro”, apuntó.

La actriz ya había contado anteriormente que el proceso para lograr el embarazo fue complejo y que, tras años de intentos, incluso llegó a consultar especialistas de fertilidad. También reveló que la carga emocional de no lograr concebir llegó a hacerla sentir frustrada en muchas oportunidades.

“Me he dado cuenta de lo fuerte que soy, también lo débil y lo poquita cosa que me he podido llegar a sentir”, confesó la hija de Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez.

No obstante, Alvarado destacó que, en medio de la tristeza, la pequeña Olivia se ha convertido en una fuente constante de alegría para ella y su pareja José Manuel Suárez: “Cada día disfruto estar más con ella, cada día la amo más, si es que eso puede existir. Cada día me río más y de las ocurrencias que tiene”.