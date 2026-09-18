Daniela Alvarado celebra 5 años de aniversario de boda con José Manuel Suárez

La actriz venezolana Daniela Alvarado sacó su lado más romántico para recordar una fecha muy importante en su vida sentimental: su boda con José Manuel Suárez. Fue el 18 de septiembre de 2021 que ambos artistas unieron sus destinos, creando una familia con la llegada de Olivia.

Mensaje de aniversario de Daniela

Ambos sellaron su amor en una de las bodas más comentadas y grandes del espectáculo venezolano, en la que recibieron a grandes invitados, familiares y amigos, quienes fueron testigos de la unión realizada en la Iglesia Don Bosco de Altamira, en Caracas.

“5 años y todo lo que hemos pasado mi José Manuelito, y lo que nos falta”, ha escrito Danielita en una publicación de Instagram realizada este viernes 18 de septiembre, con una fotografía en la que ambos aparecen abrazados el día de la ceremonia.

Las emotivas palabras siguieron por parte de la hija de la actriz Carmen Julia Álvarez, quien destaca que ha sido muy feliz de haber escogido unir su vida con el actor, comenzando siendo solo una bonita amistad, para estar hoy unidos ante Dios con una complicidad que espera sea eterna.

“Soy tan feliz de habernos escogido, desde siempre, desde antes, desde la amistad y la complicidad, desde nuestro amor, incluso desde las cosas no tan buenas que hemos vivido. Te amo infinito, grande, inmenso”, dijo.

Una fotografía llena de amor

La fotografía y el mensaje dejan en evidencia que para la protagonista de la exitosa novela "Juana, la virgen", sigue estando muy presente en su corazón el haber dado delante de sus seres queridos y allegados, el intercambio de anillos, palabras y unión.

La publicación se llenó de mensajes de felicitaciones para ambos, quienes, a pesar de una situación muy dolorosa que vivieron hace meses, hoy viven llenos de mucha unión y viendo crecer a la enérgica Olivia, su retoña.