José Manuel Suárez confirma que se sometió a un injerto Capilar

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Al igual que muchas otras figuras del entretenimiento, el actor venezolano José Manuel Suárez tomó la decisión de someterse a un tratamiento de injerto Capilar.

Detalles del procedimiento

El artista compartió la mañana de este viernes 7 de agosto una muestra de cómo va el procedimiento que se realizó hace exactamente una semana.

José Manuel confió en excelentes profesionales de la salud para realizar el procedimiento, que despertó mensaje en sus seguidores, en especial de su esposa, Daniela Alvarado.

“A una semana de esto. Sin dolor, hecho por los más profesionales y con equipos de primera aquí mismo en nuestro país. Ya pronto se viene el spam”, escribió el actor en su publicación.

Humor frente al cambio

A pesar de abordar la intervención con seriedad, el actor empleó el humor característico que comparte con sus más de 800 mil seguidores en Instagram, para referirse al cambio estético.

“Mis amigos sifrinos lo llamarían: arreglos estéticos y necesarios. Mis amigos malandros lo llamarían: un 'tuneo del beta'. Y yo lo llamo 'enchúlame la máquina'”, expresó, evidenciando su satisfacción tras el procedimiento, cuyos resultados definitivos se apreciarán progresivamente.